"E tre! Questo è il terzo scontro diretto perso! Meritatamente? Immeritatamente!? E chi se ne frega! Ne abbiamo persi 3. C'è qualcosa che non funziona più. È inutile giustificare il tutto. Come tifoso credo sia legittimo manifestare con garbo il mio disappunto e la mia insoddisfazione per una stagione che sta prendendo una piega sbagliata. Molti giocatori importanti non sono più gli stessi! Sfortuna!? Ma quale sfortuna!! Qui' occorre gente che determina il risultato importante. E questi giocatori non ci sono più. Lautaro,Barella, Bastoni, Thuram, bravi per carità..ma contro il Lecce, l'Empoli....il Cagliari. Ma quando il risultato si fa duro dove sono? A cosa pensano? Lasciamo perdere che è meglio! Comunque forza Chivu! E speriamo di raggiungere questo indispensabile 4 posto! Il vero obbiettivo stagionale. Amala!".
Stefano
"Il Milan ha fatto un tiro in porta ed ha vinto, grazie anche alla grande collaborazione di Sommer che non riesce ha bloccare un innocuo tiro di Saelemaekers deviandolo sui piedi di Pulisic che anticipa Akanji..... il Milan ha un grande portiere noi no.....Sommer non da nessuna sicurezza, francamente non capisco questa stupida gerarchia , Martinez fin quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene, BASTA insistere con sto portiere !.... lo svizzero è già stato decisivo in negativo contro la Juventus e oggi anche con il Milan, ci sta facendo perdere punti importanti, perché continuare a farci del male!....un po di coraggio nelle scelte, ,cacchio!......per fortuna a giugno gli scade il contratto.....l'Inter va detto non meritava di perdere 2 pali, rigore sbagliato, è stata anche sfortunata......forse magari ci poteva essere un po più di convinzione nei tiri e più cattiveria in area avversaria, .....spero nel mercato di gennaio in qualche nuovo innesto perché il campionato è molto equilibrato e francamente perderne un altro dopo l'immobilismo della società nello scorso mercato invernale darebbe parecchio fastidio ai tifosi .....saluti...".
Francesco
"Buongiorno a tutti i delusi interisti ! Un altro delitto perfetto a SanSiro, perché dominare e perdere sta diventando il marchio di fabbrica di questa Inter Chivuiana ma se alla sfortuna e alla bravura degli avversari ( Maignan e un loro giocatore in fondo …) non si può fare nulla ,qualcosa di strano nelle nostre file si è comunque visto . E non mi riferisco al gioco o ai moduli tattici e nemmeno all’atteggiamento in campo ma alle scelte dell’allenatore che a mio avviso alcune sono state sbagliate concettualmente .Gli errori probabilmente vanno imputati alle scelte in campagna acquisti perché spendere oltre 50 mil per 2 giocatori che non giocano mai è un errore talmente grave che alla fine ti presenta il conto ma visto che Henrique fa parte della rosa dell’Inter incassa regolarmente lo stipendio e di ruolo fa il quinto di destra non capisco perché quando il titolarissimo Dumfries è infortunato lui debba stare in panchina ed al suo posto debba giocare l’unico sostituto sia di Bastoni che di Dimarco fornendo poi una prestazione impalpabile e non certo per colpe sue . L’altra scelta sbagliata è preferire Acerbi a Bisseck perché,col Milan,la maggiore velocità e freschezza fisica del tedesco sarebbe stata utile e lo sapevano proprio tutti tranne uno ! Ciò che disturba non sono le scelte nella fattispecie ma nel concetto che per Chivu vale sempre la regola di andare sul sicuro e non rischiare preferendo sempre nelle sue scelte giocatori di esperienza come se volesse tramite la loro presenza coprire la sua inesperienza vista la giovane età da allenatore . La squadra è stata costruita sulla prudenza confermando tutti i vecchi compreso Sommer (sul quale andrebbe aperto un capitolo a parte ma oggi sembrerebbe di sparare sulla croce rossa …) arrivando al paradosso di dover aspettare che facciano errori costosissimi prima di rendersi conto che l’età è un fattore determinante e che i Ronaldo Modrich Ibra sono semplicemente delle eccezioni e non la regola ! Da Chivu ci si aspettava di vedere una rivoluzione di svecchiamento della rosa che non si è attuata per paura di perdere troppa strada ma il risultato è che a fine novembre abbiamo già incassato ben 4 sconfitte e tutta sta prudenza sembra non aiuti nessuno . In merito agli acquisti di giocatori che dopo 3 mesi vengono bocciati andrebbe fatta una ulteriore riflessione su chi li ha decisi perché se quando investi 7/8 mil su un giovane come Palacios e possibile sbagliare ma quando ne spendi 25 su un giocatore che gioca in Europa da un po’ e non nella serie B belga ma in Ligue one se sbagli vuol dire che c’è un problema probabilmente di incomprensione tra allenatore e uomini di mercato . Amala".
Alberto
"L'ennesima sconfitta in un derby che l'Inter non sa più vincere, è una nota parecchio stonata perché è il chiaro segnale che per vincere oltre che belli si deve essere concreti (e in ciò il buon Massimiliano Allegri ne è maestro). Attaccarsi, quindi, alla sfortuna e a un Sommer (a dispetto di un superlativo Maignan) in vena di regali per giustificare il sesto derby senza squilli è banale perché l'Inter ieri sera non è stata sfortunata e non protetta dal suo numero uno ma è stata semplicemente incapace di mettere in campo la necessaria cattiveria agonistica e come le era già successo contro: Udinese, Juventus e Napoli lo stesso cliché lo ha riproposto al cospetto dei cugini che le hanno inferto la quarta sconfitta (già troppe per chi dovrebbe puntare allo Scudetto). Nel frattempo la Roma (facendo il suo dovere in quel di Cremona) scappa, il Milan e il Napoli han messo la freccia e l'Inter dalla prima piazza è scivolata alla quarta a pari merito con la sorpresa delle sorprese (il Bologna) e in attesa della prossima uscita in campionato (si andrà a fare visita al Pisa...) arriva la prima partita in campo europeo di un certo peso contro l'Atletico Madrid. Non resta quindi che smaltire in fretta e furia le tossine della caduta nel derby numero 245 (nonostante si sia a secco da sei derby, il tabellino vede sempre avanti l'Inter con 91 vittorie contro 83...) e capire se il difetto di questa Inter che Cristian Chivu sta guidando più che egregiamente non possa essere il tallone di Achille che non le permetta di fare quel piccolo ma necessario passo tra vincere e non vincere... AMALA...!!!".
Francesco
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
