"Che Dio ci scampi e liberi dal ritorno di Mou! Chivu deve essere sostenuto ed appoggiato con tutte le forze dalla società e da noi tifosi. Le prestazioni della squadra sono state buone, anche e soprattutto nella partita con la Juve dove il gioco è sempre e solo stato nostro e l’atteggiamento della squadra è stato sempre propositivo. Come logico gli avvoltoi che sempre girano sulla nostra testa non vedono l’ora di potersi avventare sul ns cadavere…smettiamola quindi di essere i Tafazzi di noi stessi dandogli ascolto! Abbiamo una ottima squadra, deve essere attesa e sostenuta, con forza fede e vigore. Chi non è in grado, cambi squadra…".

Dino

"Dopo 4 anni di Inzaghismo, ora senza Inzaghi, con alterne fortune di successi ma anche cocenti delusioni, i nodi vengono al pettine. Titolari usurati, nessun piano B. Il nuovo allenatore Chivu sembrava volesse provarci a cambiare ma la direzione sportiva e gli acquisti, solo di buone prospettive e non certo titolari, lo hanno ricondotto sui vecchi passi. L’inizio di stagione non è stato dei più promettenti. La difesa fa acqua (ahi, ahi Dimarco), il centrocampo non è più dominante (ahi,ahi Barella) e Sommer sembra non arrivarci più sui tiri da fuori. I gobbi ci hanno purgato ancora una volta. Noi ci aveva salvato Çalha per due volte con balistica d’eccezione ma dall’altra parte Yildiz e Adzic, 20 e 19 anni, hanno fatto altrettanto. Ed i due vengono dallo scouting dei giovani. Capita la differenza? Certo le tenuta atletica non è ancora ottimale, la testa anche (e ci credo, dopo la batosta psicologica che sappiamo), un po’ di confusione tattica, e Thuram è un buon attaccante ma con troppe pause, nella partita e nella stagione e poi manca di cattiveria sotto porta. Marotta ha deciso di rinviare la rifondazione, forse in attesa, su input di Oaktree, della vendita del club. Se però non sarà approvato il nuovo stadio la rifondazione si farà con ceci e lenticchie oppure si venderanno alcuni big. Per la stagione in corso, lo scudetto non è cosa nostra, e temo pure sarà difficile raggiungere il posto UCL. Ora è basilare battere l’Ajax se si pensa di passare i gironi. Non so cosa potrà fare di diverso Chivu. Prevedo che cadranno le teste di alcuni titolari che al momento non danno più garanzie. Purtroppo gli ultimi mercati sono stati all’insegna del “vorrei ma non posso”. Il colmo poi è stato aver veduto l’unico calciatore che potesse rivestire il ruolo di trequartista, Zalenski alla Atalanta che ci ha negato Lookman. Inzaghi aveva capito come sarebbe andata a finire all’Inter, un Conte con più classe".

Fredrik

"Qualcuno di buon cuore, per favore, mi spieghi almeno uno di questi arcani: 1) nelle ultime cinque partite di Champions la nostra squadra ha preso 14 gol, media sfiorata di tre gol a partita, e cosa andiamo a comprare? Un difensore centrale? Si'!!! Cedendone un altro, buono e più giovane, mantenendo lo stesso numero di giocatori e con un anno in più di età media, qualcuno sa spiegare? 2) visto che l'evidenza era il bisogno assoluto di un buon centrale, come si spendono 25 (venticinque) milioni? Nell'estremo destro dove abbiamo Dumfries e dietro di lui, come si e' visto bene stasera, si fa, ancora!, entrare Darmian, geniale!!! Spiegazione? 3) si parla molto bene, in lungo e in largo di Sucic, ventidue anni, classe innata. Gioca una bellissima partita e la seconda, dove come al solito e'la difesa a fare piangere, e tutto il resto dietro, la gioca malino. Che si fa? Si fa accomodare in panchina, che abbiamo l armeno più forte dell'Armenia, tra un po' 38, che anche per Chivu e' al di sopra delle parti. Facciamo un cambio a centrocampo? Entra Sucic e chi esce????? Barella. Aspetto delucidazioni. 4) tutta l'estate: per Pio meglio andare a giocare con continuità altrove o restare e farsi le ossa giocando a partita iniziata? La seconda!!! Risultato: pochi minuti nella seconda partita, zero oggi, alla faccia del cambio di modulo. Eh, già, ma quella e' la mossa della disperazione, e oggi non c'è stato tempo. Ma che significa???? 5) ma davvero il perno centrale della difesa per tutta la stagione sarà Acerbi??? E qui non servono commenti. 6) ultima, ma non per importanza, ma siamo sicuri che Sommer, grandissimo portiere il cui unico difetto e' di essere troppo vicino alla particella "ex", di oggi superiore a Martinez? Chiedo per me, anche se io dubbio non ne ho. L' ultima speranza che mi rimane e' che i sei punti di ritardo servano a portare ad un po' di consapevolezza e la determinazione che e' arrivato il momento di voltare pagina senza dovere per forza aspettare le scadenze dei contratti dei troppi quasi quarantenni che abbiamo ancora un campo per accompagnarli educatamente alla pensione. E siccome la speranza e' l'ultima a morire, resto qui in attesa. Sempre forza, cara Inter".

Raita

"Siamo senza portiere.....basta con queste stupide gerarchie, non se ne può piu.... all'Inter deve giocare chi è più in forma....Sommer non è più in condizioni accettabili, 4 tiri della Juventus 4 gol, a parte il primo tito di Kelly ,gli altri 3 tiri si potevano parare, poco reattivo e mani molle sui tiri della Juventus.....non si capisce perché Josef Martinez non possa parare, ....un altra sostituzione che non ho capito, fuori Lautaro ( a mio avviso non doveva neanche giocare)dentro Bonny, ....il sostituto naturale doveva essere Pio Esposito, .....perché chi allena l'Inter deve filosofeggiare nei cambi, basta fare le cose semplici ,....anche Inzaghi aveva le sue fisse, Conte all'Inter aveva Politano ma dopo sei mesi se n'è sbarazzato, ora è titolare inamovibile al Napoli e in nazionale......lo scudetto a mio parere è già andato, 6 punti da Juventus e Napoli non sono pochi, ci sarà da lottare fino all'ultimo per il quarto posto se andrà bene, Chivu non ha molta esperienza, ma questo si sapeva, il mercato dell'Inter? ....basta guardare in panchina Luis Enrique e Diouf, al loro posto entrano Zielinski e Darmian, già, giocatori maturi e pronti.....un ultima cosa su Ausilio, spero vivamente che vada in Arabia, ha fatto il suo tempo all'Inter, e credo che i tifosi nerazzurri non lo rimpiageranno....saluti".

Francesco

"Buongiorno gentile redazione. La partita di Torino è terminata nel peggiore dei modi, con un gol al novantunesimo che ha segnato la vittoria dei bianconeri. L'amarezza è tanta...ed è difficile cercare di giustificare tale situazione. Siamo a meno 6 cosi' come i gol incassati in 2 partite. La difesa non funziona. E questo è chiaro come la luce del sole. Però non cerchiamo le risposte nella esistenza di problemi pseudo-psicologici, sarebbe assurdo e fuorviante. La problematica va ricercata in altre situazioni. Ed invero l'Inter di Torino come quella contro l'Udinese, è apparsa debole fisicamente proprio a centrocampo. Per carità abbiamo palleggiatore bene e tenuto bene il campo, ma la Juve è apparsa più forte nei contrasti, e spesso è arrivata prima di noi sulle seconde palle. Insomma abbiamo visto una squadra bianconera più quadrata di quella nostra che è sembrata fragile come un fuscello proprio nella zona nevralgica del campo. È vero il Chala ha disputato una discreta partita, ma le crepe a centrocampo sono e rimangono notevoli. Come sarebbe stato utile l'arrivo di un Kone', ossia di un giocatore anche fisico, capace di dare forza e dinamismo al nostro stanco centrocampo. La difesa...purtroppo subisce tale situazione, e colleziona errori incredibili. Barella e Bastoni torneranno presto a giocare come sanno? Sommer dobbiamo pensionarlo? Lautaro giocava a Torino o ancora aveva la testa in Argentina? Ma un capitano dell'Inter, può offrire una prova così scadente in una partita importante come quella di Torino? Questa squadra era da confermare in totus oppure era necessario ricominciare già da subito con un nuovo progetto? Marotta e Ausilo siete sicuri di aver imboccato la strada giusta? Io personalmente non condivido il vostro operato. Infatti ci sono troppi punti bui su cui riflettere. Luigi Enrique e il giovane centrocampista francese ultimo arrivato, erano davvero necessari per la nostra causa?( abbiamo buttato via 50 ml?). Se Lookman non poteva essere acquistato perché non trovare una valida alternativa? Perché attendere un mese senza intervenire sul mercato e trovare un'altra valida soluzione? Lasciamo perdere la psicologia. Questa squadra andava ripensata. C'era la necessità di intervenire diversamente sul mercato con ingressi pesanti in tutti i reparti. Ora pagheremo un grosso dazio. Prepariamo ad una stagione di grandissime sofferenze. Lasciamo a casa la psicologia e la partita di Monaco. Questa cosa sta diventando davvero una barzelletta e una giustificazione del tutto ridicola e inaccettabile. Riflettiamo su altro...che è meglio. Amala!".

Stefano

"Buongiorno, scrivo con tanta amarezza, ma ai signori drigenti (Marotta in testa) e società non glie ne frega nulla della amarezza che può provare un tifoso di fronte a quanto accaduto ieri, ma per gli incassi sicuramente gli interessa.. Giochiamo senza portire, mi sembra abbia il non dimenticato famoso laser di Handanovic e poi non si muove dalla sua linea di porta neanche se lo spingono a calci nel sedere. questi sono i risultati di campagne acquisti fatte da questi dirigenti tutte fallimentari, Chivu, brava persona ma mi spiace per lui di essere capitato con questi personaggi, ma lui dovrebbe avere il coraggio di escludere i così detti senatori quando non vanno, (vedi Lautaro, un fantasma), ma non credo abbia questo coraggio, Mhkitaryan gioca ancora? Barella lasciamo stare, stranamente l'unico che si è salvato è stato Calhanoglu. la scorsa annata è stata fallimentare anche se vogliono far credere il contrario, purtroppo quest'anno sarà ancora peggio, chissa se ci qualichiferemo per qualche coppetta. le colpe di tutto questo sempre a mio piccolo parere sono i dirigenti è la società, l'allenatore pur non avendo il coraggio di fare delle scelte radicali, è stato preso dalla società come capro espiatorio per quello che loro non hanno saputo fare. Mi fermo quì perchè sarebbe inutile continuare, tanto i tifosi non sono importanti i soldi si, continuate così, di batoste come queste ne prenderemo parecchie".

Domenico

"Non critico le partite dell'Inter perse con Udinese e Juventus. Ci vuole un po' di tempo per trovare l'equilibrio con un nuovo allenatore, peraltro semidebuttante. Faccio un ragionamento molto critico sulla strategia di mercato e la gestione dei talenti. Abbiamo mandato via da poco tanti bravi ragazzi per quattro soldi e troppo precipitosamente. Gli errori più gravi sono Di Gregorio, che adesso ci risolverebbe il problema principale, e Fabbian, operazione non comprensibile, visto che abbiamo speso il doppio per prendere Diouf. Ci metto però anche Zanotti, che sta crescendo tanto in un ruolo dove è difficile trovare talenti. Ci sarebbero anche Casadei e i fratelli Stankovic ma bastano questi per rammaricarsi. Chiedo alla società di cambiare atteggiamento sui nostri giovani".

Paolo