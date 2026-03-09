Intervenendo a 'Radio Anch'io Sport' su Radio Rai, l'ex attaccante Aldo Serena, doppio ex nel derby, ha detto la sua sulla stracittadina svoltasi ieri sera: "Derby non esaltante, tirato ma non bello dal punto di vista tecnico. Il Milan mi ha sorpreso all'inizio, non mi aspettavo fosse così aggressivo e così alto. Raramente aveva provato a rubare palla a ridosso dell'area avversaria nelle partite clou. Poi, dopo il gol di Estupinan, è tornato il solito Milan che difende basso. Per i rossoneri era l'ultima chance per sperare ancora nello Scudetto, finora è manato contro le piccole perché per batterle serve qualità davanti. Ance ieri Leao è parso involuto, non ha i movimenti della prima punta. Adesso Pulisic sta tornando dopo2-3 mesi di assenza. Ai rossoneri è mancato un attaccante di primo livello".

Serena parla poi degli arbitraggi: " Il cambio rispetto ai miei tempi è notevole, con il VAR è tutto differente. Una volta c'era un arbitro con alta personalità che decideva sul momento. Penso fossero più responsabilizzati, quindi stavano più vicini all'azione. Adesso li vedo poco precisi, demandano tutto al VAR".