Spazio a commenti e analisi di Milan-Inter 1-0. La squadra nerazzurra perde un altro derby, i rossoneri tentano di riaprire il campionato portandosi a -7 dalla capolista. Un'altra occasione fallita per l'Inter che senza Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Dumfries dal 1' scende in campo con le stesse problematiche dei big match.

Squadra mentalmente debole e imprevedibile quando si tratta di recuperare situazioni di svantaggio. Spazio anche all'episodio finale molto dubbio in area di rigore rossonera con il tocco con il braccio di Ricci.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 09 marzo 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
