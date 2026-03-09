Non solo la prima squadra, anche le Under 15 e Under 16 dell'Inter si sono arrese al Milan perdendo i rispettivi derby di categoria di cortomuso. E' andata decisamente meglio alla Primavera nerazzurra di Benny Carbone, capace di battere in rimonta la Fiorentina all'ultimo respiro con un pazzo 3-2. Ecco tutti i risultati del week-end del Settore giovanile:

UNDER 20 Campionato, 29ª giornata: Inter-Fiorentina 3-2 Reti: 54' Kukulis, 87' Mancuso, 90' rig. El Mahboubi

UNDER 18 Campionato, 26ª giornata: Inter-Atalanta 2-1 Reti: 5' Carrara, 52' Grisoni

UNDER 17 Campionato, 21ª giornata: Atalanta-Inter 1-0

UNDER 17 FEMMINILE Fase interregionale, 5ª giornata: Como Women-Inter 3-3 Reti: 13' pt Lombardo, 21' pt Ascone, 30' st Arfani

UNDER 16 Campionato, 21ª giornata: Milan-Inter 1-0

UNDER 15 Campionato, 21ª giornata: Milan-Inter 1-0

UNDER 15 FEMMINILE Torneo Bracco Cup – Inter-Real Meda 7-0 Reti: 13' e 20' pt Franceschi, 14' e 18' pt Signorelli, 17' pt Piccaluga, 12' st Rizzotto, 23' st Vetro