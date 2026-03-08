Grande rimonta per l'Inter Primavera, che batte la Fiorentina 3-2 nel recupero dopo una partita tutt'altro che semplice. I tre punti, fondamentali, arrivano contro una delle prime della classe, dopo un periodo difficile. La squadra di Carbone non vinceva infatti da cinque partite in campionato. Al Konami Centre è successo tutto nel secondo tempo: la Fiorentina, che nel primo tempo aveva colpito due pali, l'ha sbloccata con Puzzoli al 47'. Subito il pari di Kukulis per l'Inter, poco prima del nuovo vantaggio viola ancora con Puzzoli. Poi la rimonta negli ultimi minuti dell'Inter. All'87' Mancuso, autore di un gran gol, ha firmato il 2-2, pochi istanti più tardi il 3-2 di El Mahboubi su rigore. Proprio El Mahboubi si era conquistato con una meravigliosa serpentina il penalty, anche se il fischio dell'arbitro Dasso lascia qualche dubbio: probabilmente, prima di travolgere l'attaccante nerazzurro, Bonanno aveva toccato il pallone. Ora la classifica vede l'Inter Primavera al sesto posto, appaiata al Monza, anche se i brianzoli hanno giocato una partita in meno. Prossimo impegno per la squadra di Carbone sul campo del Torino, sabato 14 marzo, con l'Inter che potrebbe dover fare a meno di Mosconi, uscito per infortunio nel primo tempo.

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 3-2

Marcatori: Puzzoli (47'), Kukulis (54'), Puzzoli (59'), Mancuso (87'), El Mahboubi (rig. 90'+1)

INTER (4-3-3): Taho; Marello, Mayé (dal 61' Jakirovic), Bovio, Della Mora; Cerpelletti, Zanchetta (dal 61' Zarate) , Venturini (dal 73' La Torre) ; Zouin (dal 46' Kukulis), Mancuso, Mosconi (dal 35' El Mahboubi).

A disposizione: Farronato, Putsen, Ballo, Nenna, Williamson, Konteh.

Allenatore: Benito Carbone.

Ammonito: Zouin (39')

FIORENTINA (4-3-3): Fei; Evangelista (dal 46' Sturli), Sadotti, Turnone, Trapani; Montenegro, Deli (dal 93' Croci), Conti (dall'83' Keita); Puzzoli (dal 77' Bonanno), Jallow, Atzeni (dal 77' Mazzeo).

A disposizione: Dolfi, Koné, Perrotti, Angiolini, Melani.

Allenatore: Daniele Galloppa

Ammonito: Evangelista (43'), Turnone (65'), Sturli (78')

Arbitro: Dasso (sez. di Genova)

Assistenti: Sicurello, Antonicelli

RIVIVI IL LIVE

14.57 - Fischia tre volte Dasso! L'Inter vince 3-2 in rimonta nel finale! Grande vittoria per la squadra di Carbone.

90'+3 - Cambio Fiorentina, entra Croci per Deli.

IL GOL - Rigore non perfetto, ma la palla entra lo stesso sotto il corpo di Fei, Inter in vantaggio.

90'+1 - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DELL'INTER! El MAHBOUBI! 3-2, rimonta completata!

90' - Rigore per l'Inter! El Mahboubi messo giù da Bonanno e penalty. L'esterno nerazzurro aveva seminato la difesa viola con uno slalom incredibile prima di essere messo giù. Qualche dubbio in realtà sulla decisione arbitrale, con Bonanno che sembra aver preso prima il pallone.

89' - Cross di Della Mora, la palla finisce al limite dell'area: tiro di La Torre, blocca Fei.

IL GOL - Lancio lungo di Marello e Mancuso punta Trapani: doppio passo e mancino a incrociare sotto la traversa, golazo e pareggio dell'Inter!

87' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DELL'INTER! MANCUSO! Gran gol, 2-2!

85' - Grande occasione per El Mahboubi. Cross di Marello che spiove sul secondo palo, l'esterno nerazzurro anticipa Sturli ma non trova la porta con il piattone.

83' - Cambio nella Fiorentina, esce Conti per Keita.

82' - Mancuso prova il destro dopo essersi accentrato: palla sull'esterno della rete sul primo palo.

78' - Simulazione di Sturli: ammonito.

77' - Cambia due uomini Galloppa: esce Puzzoli per Bonanno, esce anche Atzeni per Mazzeo.

75' - Zarate ci prova da fuori: blocca Fei in tuffo.

74' - Grande accelerazione di El Mahboubi, che semina Sturli e crossa: Mancuso non impatta la sfera, poi Marello chiude di prima sul secondo palo. Il suo tiro però è fuori misura.

73' - Esce Venturini, entra La Torre. Ultimo cambio per l'Inter.

65' - Ammonito Turnone. Fallo tattico su El Mahboubi.

61' - Doppio cambio Inter: escono Zanchetta e Mayé, entrano Zarate e Jakirovic.

IL GOL - L'ala destra della Fiorentina è on fire. Il numero 10 viola trova spazio al limite dell'area e calcia ancora con il suo sinistro. Puzzoli sceglie l'altro angolo, quello sul primo palo, ma il risultato non cambia: palla all'incrocio e doppietta.

59' - Gol della Fiorentina, Puzzoli fa doppietta, 1-2.

IL GOL - Bel cross dalla sinistra di Marello, sul secondo palo Kukulis è solo e impatta bene il pallone. Fei battuto, gol dell'Inter, 1-1 a Interello.

54' - GOOOOOLLLLLLLLLL DELL'INTER! KUKULIS! Pari dell'Inter, 1-1!

51' - Brutta palla persa dall'Inter, ci prova Atzeni da fuori: destro potente sopra la traversa.

IL GOL - Puzzoli porta via palla a Venturini sulla trequarti nerazzurra e calcia a giro, palla imprendibile per Taho. Viola avanti in avvio di ripresa.

47' - Gol della Fiorentina con Puzzoli, 0-1. Bel mancino a giro.

14.07 - Fischia Dasso: si riparte al Konami Centre.

14.03 - Squadre che rientrano in campo. Ci saranno subito due cambi, uno per parte. Nella Fiorentina entra Sturli per Evangelista, nell'Inter Kukulis, che andrà al centro dell'attacco, per Zouin.

Primo tempo piacevole tra Inter e Fiorentina. I viola sono sicuramente andati più vicino al vantaggio, con due pali, uno di Atzeni e uno di Puzzoli, e diverse situazioni da gol. In generale la squadra di Galloppa ha dato la sensazione di essere meglio messa in campo rispetto ai nerazzurri, nonostante qualche sbavatura difensiva che l'Inter non è riuscita a sfruttare. Particolarmente pericoloso Mosconi con un bel mancino respinto da Fei in apertura di gara. L'esterno sondriese ha poi lasciato il campo per un problema muscolare, al suo posto El Mahboubi.

13.49 - Dasso fischia due volte. Primo tempo in archivio sullo 0-0.

45'+1 - Lancio lungo che Bovio legge male e Jallow punta la porta. Bella chiusura di Della Mora, con la successiva collaborazione di Bovio, e l'Inter si salva, con l'attaccante ospite che non riesce a calciare.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Ammonito Evangelista, trattenuta su El Mahboubi che lo aveva superato sulla linea di fondo.

42' - Torna a rendersi pericolosa l'Inter. Zouin crossa, Sadotti anticipa Cerpelletti e sulla seconda palla calcia Marello. Tiro alto.

39' - Pressione disorganizzata dell'Inter e la Fiorentina trova campo. Zouin stende Trapani, giallo per lui.

35' - Resta a terra Mosconi: infortunio muscolare per lui. Entra El Mahboubi.

26' - L'Inter sviluppa una discreta azione, conclusa da Venturini dal limite: ancora palla alta.

24' - Fiorentina pericolosa con Jallow. Fei spazza rasoterra e trova Atzeni a centrocampo, che conduce un'altra transizione pericolosa. Questa volta conclude Jallow, a lato.

23' - Ancora palo per la Fiorentina! Atzeni conduce in campo aperto, poi serve Puzzoli che calcia. Palo pieno, poi Jallow colpisce male sulla palla che era rimasta lì.

21' - Fiorentina ancora molto pericolosa. Brutta palla persa da Zouin, con Atzeni che punta la porta e calcia da destra: Taho respinge. Poi sulla respinta Conti conclude di prima, con il tiro fuori. Inter graziata, il centrocampista viola poteva fare meglio.

15' - Diagonale di Evangelista, che prova il mancino rasoterra da posizione defilata. La palla finisce larga di poco.

10' - Corner per l'Inter che porta al tiro da fuori di Mancuso: conclusione difficile, palla altissima.

9' - Risponde l'Inter! Fei bravissimo sul sinistro di Mosconi. L'Inter si distende e arriva al tiro con l'esterno sondriese, palla deviata in corner con una gran parata da Fei.

7' - Fiorentina vicinissima al vantaggio! Gran tiro di Atzeni, ben trovato da Trapani tra le linee: palla che colpisce l'incrocio dei pali e ritorna in gioco.

3' - Venturini ci prova da fuori area: soluzione potente ma alta per il centrocampista di Carbone.

3' - Azione convulsa che porta l'Inter al cross con Zouin. Interviene la difesa ad anticipare Mosconi, poi l'ultimo tocco è proprio dell'esterno nerazzurro.

13.02 - Si comincia: è iniziata Inter-Fiorentina!

12.58 - Squadre in campo: Inter in nerazzurro, Fiorentina in divisa bianca da trasferta. Pochi minuti al calcio d'inizio.

Appuntamento importante per la Primavera dell'Inter di Benny Carbone, che ospita la Fiorentina Primavera al Konami Centre. I viola sono secondi in classifica, mentre l'Inter in questo momento è fuori dalla zona play-off: necessario quindi provare a centrare i tre punti che mancano da diverse partite. Per riuscirci Carbone schiera il solito 4-3-3, con il ritorno in Primavera di Zanchetta e Zouin, aggregati spesso all'Inter U23 nelle ultime settimane. Solo panchina per Kukulis, al rientro dalla squalifica di tre giornate dopo l'espulsione contro la Roma. Ecco tutte le scelte dei due allenatori, calcio d'inizio alle 13.