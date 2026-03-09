C'è anche il giudizio di Paolo Di Canio sulle frequenze di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro l'Inter: "Campionato riaperto? Se l'Inter è attanagliata così e ha questa paura di non rifarcela, vede i fantasmi di quello che è successo con Inzaghi. Ho visto una squadra con una fottuta paura: Barella e Dimarco. Questo mi fa pensare, c'è una psicosi anche nei confronti del Milan".