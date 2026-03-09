Le pagelle del Corriere dello Sport fotografano una prestazione non brillante dell'Inter. Voto 5 a Chivu, le assenze condizionano e lui non riesce a riprenderla coi cambi. Insufficienti Sommer e Bisseck col medesimo 5,5: lo svizzero regala la prima chance al Milan sbagliando appoggio e il tedesco lascia qualche spazio di troppo. Sufficienti gli altri due interpreti nel reparto arretrato, Akanji e Bastoni. Dalla panchina 5,5 a Carlos Augusto.

Pesante 4,5 a Luis Henrique, colpevolmente in ritardo sul gol decisivo, 5,5 per Dumfries da subentrato. Brutto 5 per Barella, non alla sua miglior versione. Stesso voto a Mkhitaryan che spara maldestramente addosso a Maignan una grande occasione (non l'unica imprecisione della serata). Regia da 5,5 per Zielinski, che fatica a farsi rispettare nel traffico. Solo 5,5 per Frattesi, in campo nel finale, così come per Sucic. A sinistra altro 5,5 a Dimarco, anche per un clamoroso errore sotto porta. Davanti un doppio 5, a Esposito e Bonny, che "ciondola" per il campo in maniera irritante.

Nel Milan 7,5 a Modric, Allegri, Rabiot, Saelemaekers, tanti 7 per De Winter, Pavlovic, Fofana, Estupinan e Pulisic, ma anche un 5 a Leao.