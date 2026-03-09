Tra i reparti maggiormente sotto accusa nell'Inter c'è soprattutto l'attacco. Senza Lautaro Martinez, sia Pio Esposito che Bonny hanno fatto scena muta. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i nerazzurri non hanno mai nemmeno segnato negli ultimi tre derby. Non capitava dal periodo tra ottobre 2004 e aprile 2005.

In vista della sfida all'Atalanta, Thuram sarà a disposizione mentre Lautaro spera di fare almeno uno spezzone a Firenze la settimana successiva. Alla squadra servono assolutamente i loro gol.