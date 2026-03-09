Nella giornata di ieri, la Bertram Derthona Tortona di pallacanestro ha ricordato la memoria di Enrico Cucchi, ex calciatore di Inter, Fiorentina, Empoli, Bari, che proprio nella città piemontese aveva messo radici pur essendo nato a Savona, prematuramente scomparso 30 anni fa per una gravissima malattia, con una cerimonia di commemorazione alla Nova Arena a margine del match di campionato contro la Vanoli Cremona.

Una serata nel corso della quale è stata protagonista anche l'Inter: il presidente della società bianconera Marco Picchi e il fratello di Enrico, Alessandro Cucchi, hanno esibito infatti una maglia del Derthona e una maglia nerazzurra col nome Enrico e il numero 10. È stata inoltre messa a disposizione una maglietta speciale nel ricordo di Enrico, il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione Enrico Cucchi.