Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, intervenendo ai microfoni di GR Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone' ha commentato il derby di ieri sera al quale ha assistito dal vivo cogliendo l'occasione per parlare del VAR dopo le polemiche emerse nel finale della partita. "Il VAR ha migliorato di molto le decisioni arbitrali, le polemiche c'erano prima e ci sono anche adesso perchè prima l'errore in campo era tollerato mentre quello del VAR un po' meno. Il mio giudizio è positivo, come tutte le cose si possono e si devono migliorare e siamo al lavoro per farlo. Il VAR deve sbagliare il meno possibile, ma bisogna però accettare anche che possa sbagliare", ha aggiunto. Simonelli ha quindi ricordato che "il 23 marzo ci sarà questo incontro con Gianluca Rocchi, proveremo noi a metterci a disposizione della classe arbitrale per agevolare il loro lavoro e confrontarci sulle linee guida che anche noi dobbiamo seguire. Si parlerà delle rispettive esigenze, cercando una soluzione anche nell'interesse del pubblico e del campionato".
A proposito della partita, Simonelli ha aggiunto: "Sicuramente lo spettacolo di San Siro è stato bellissimo, vederlo pieno per oltre 75mila spettatori con record di incasso per la Serie A significa che c'è ancora tanta attenzione per le nostre partite che sono molto belle e combattute. È una grande soddisfazione da parte nostra per questo risultato. Lavoriamo per vedere questo spettacolo ogni domenica, per dare agli spettatori stadi più moderni. Stiamo adoperandoci come Lega per la creazione di nuovi stadi, questo comporterà maggiore presenza. Ieri abbiamo toccato il record di presenze negli ultimi 30 anni, ma nonostante la carenza di infrastrutture abbiamo un'occupazione degli stadi che non si è mai verificata in vent'anni. Vogliamo dare ai tifosi stadi accoglienti, da godere prima e dopo la partita. Se diventa un luogo da vivere così eviteremo anche gli ingorghi del dopopartita. Mi auguro che prima del 2032 siano già operativi tanti stadi, non voglio limitare tutto questo all'organizzazione degli Europei. Col nuovo Commissario dovremmo riuscire a snellire tutta la burocrazia per i club che vogliono approfittare di questa occasione".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
