"È un derby, è sempre speciale e vogliamo vincere. È da tanto che non vinciamo contro il Milan e siamo ben preparati". Parola di Yann Sommer che ha infiammato così le ore precedenti al derby di Milano contro i cugini, raccontando a DAZN le emozioni che suscita una stracittadina e dribblando le curiosità sul futuro.

Non sappiamo come sarà il tuo futuro, potrebbe essere il tuo ultimo derby. Come te lo immagini?

"Mi diverto sempre molto in queste partite. Un derby è sempre un derby. È molto importante per la città, per i tifosi, per noi come squadra. Il futuro è il futuro e io vivo sempre il momento e il momento è domani, è il derby e mi diverto sempre tanto in queste partite".