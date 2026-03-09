"118 anni di storia della nostra amata Inter… passa il tempo e il senso d’appartenenza è sempre più forte. Vittorie, sconfitte… ma l’amore va oltre. L’amore è per i nostri valori, il DNA dell’Inter, una seconda pelle ogni giorno. Orgoglioso di essere interista, oggi più che mai". Così Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, celebra il compleanno della squadra nerazzurra della quale rappresenta una delle bandiere storiche.