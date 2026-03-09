"118 anni di storia della nostra amata Inter… passa il tempo e il senso d’appartenenza è sempre più forte. Vittorie, sconfitte… ma l’amore va oltre. L’amore è per i nostri valori, il DNA dell’Inter, una seconda pelle ogni giorno. Orgoglioso di essere interista, oggi più che mai". Così Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, celebra il compleanno della squadra nerazzurra della quale rappresenta una delle bandiere storiche. 

Sezione: Focus / Data: Lun 09 marzo 2026 alle 14:22
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.