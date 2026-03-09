L'analisi del derby di Milano sulla Gazzetta dello Sport è affidata a Luigi Garlando. "L'ultima volta che il Milan ha vinto entrambi i derby di campionato è stato nel 2010-2011, l'allenatore era Massimiliano Allegri che festeggiò lo Scudetto. Al contrario, l'Inter non ha mai vinto uno Scudetto dopo aver perso i due derby stagionali. Le statistiche sono così: incoraggiano e inquietano. Conta di più il campo e il campo ha sorriso ancora una volta al Milan che ha vinto il quinto degli ultimi sette derby".

"L'Inter non ne conquista uno dal 22 aprile 2024 e negli ultimi tre non ha fatto un gol. Tutti aspettavano lo straripante Dimarco e invece ha fatto storia l'altro terzino sinistro, presunto anello debole del Mian. Chivu ha un buon margine di vantaggio, sette punti, ma non può più sbagliare e deve recuperare in fretta gli assenti. Entro le prossime quattro giornate incrocerà Atalanta, Como e Roma. Inciampare e trovarsi addosso il Diavolo è un attimo".