Andrea Ranocchia commenta Pressing quanto visto nella stracittadina milanese. "Un derby in tre fasi, il Milan è partito in maniera aggressiva. Poi Mkhitaryan sbaglia il gol, l'Inter lo prende subito e cambia la partita. Il Milan lì sfrutta le qualità che ha e l'Inter fa fatica contro chi si difende tanto perché non ha uomini per fare superiorità. Lautaro e Thuram sono mancati tantissimo. Thuram va sempre in profondità e Lautaro viene criticato perché non fa gol nei grandi match ma in campo crea sempre occasioni, per gli avversari è complicato".

"Quando trovi una squadra che difende così bassa non c'è tanto spazio - prosegue Ranocchia -. E per l'Inter va ritrovato Dumfries che è fondamentale, perché l'Inter ha tanto sfocio a sinistra con Dimarco e Bastoni, a destra è un po' sterile perché Luis Henrique fa fatica. Anche il Milan che deve preparare la partita sa che contro Dumfries è un'altra cosa. Da difensore: la palla dentro sull'1-0 non deve mai entrare, te lo insegnano in Italia da quando sei piccolo. La palla deve andare fuori, Luis Henrique deve partire prima".

In ultimo, sul mani di Ricci, Ranocchia è convinto che il Var dovesse intervenire. "Come giustificano che non lo mandano nemmeno a rivederlo?", si chiede l'ex difensore.