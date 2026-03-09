Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, si presenta anche ai microfoni di RAI Radio Uno dopo la vittoria nel derby con l'Inter: "Ci eravamo dimenticati che tra Como e Parma nelle ultime due partite in casa avevamo fatto solo un punto. Tornare alla vittoria non era semplice perché l'Inter è la squadra più forte del campionato e lo dimostra la classifica che ha. Per noi era importante arrivare a sessanta punti".