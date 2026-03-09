Non sembra volersi arrestare la catena di inconvenienti che sta caratterizzando la stagione di Hakan Çalhanoğlu, che oggi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra.

La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni. Secondo Sky Sport, l'obiettivo è quello di averlo a disposizione per la gara del Franchi con la Fiorentina prima della sosta per le Nazionali e soprattutto dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che Calhanoglu dovrà affrontare con la Turchia.