Non potevano mancare gli auguri di Gianfelice Facchetti all'Inter, che oggi compie 118 anni. Il figlio del leggendario Giacinto, terzino della Grande Inter, ha dedicato un pensiero alla sua squadra del cuore pubblicandolo su Instagram con tanto di foto che lo ritrae mentre sventola la bandiera con il volto di suo papà: "Più di ieri, meno di domani: buon compleanno Inter", le sue parole. 

