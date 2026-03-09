Un'altra italiana sulla strada del Bayern Monaco in Champions League. Dopo l'Inter, che l'anno scorso risultò fatale ai quarti di finale, ora i bavaresi dovranno affrontare l'Atalanta, un avversario da non sottovalutare, secondo Vincent Kompany: "Calcio italiano inferiore? So che è un grande tema abbastanza discusso - le parole del tecnico belga in conferenza stampa -. L'Atalanta è l'ultima squadra rimasta in Champions League, ho visto sia le sue gare che quelle dell'Inter: sono squadre molto competitive. Per me, l'Atalanta è un grande avversario, sarà una gara molto interessante per la nostra squadra. Loro hanno costruito un grande percorso, soprattutto in Europa".