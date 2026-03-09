La valutazione di Lele Adani negli studi de La Nuova DS è tranchant, sia nel giudicare la prestazione dell'Inter che sul rigore negato ai nerazzurri nel finale. "Ringraziamo il Milan che tiene aperto il campionato. L'Inter in Serie A gioca a basso ritmo, se trova chi glielo spegne fa fatica: oggi non è quasi mai stata in partita. Quello che ho visto negli ultimi campionati è che ha spesso vinto chi ha meritato, non per forza le più forti. Il Milan di Pioli o il Napoli di Spalletti non erano la più forte. Penso che l'Inter sia la più forte e abbia dimostrato in Italia di esserlo anche in virtù dell'espressione calcistica, però nel derby ha fatto schifo..."

Poi il giudizio sul "mani" di Ricci. "Questo episodio è più netto del rigore di Genova. A Genova è una cannonata da due metri, qui i metri sono gli stessi, ma anche se cerca di togliere la mano va verso il pallone: non è in discussione. Non c'è collaborazione giusta. Var e arbitro devono lavorare assieme: o c'è un'invadenza o c'è un disinteresse, o c'è loquacità o c'è silenzio. Sono episodi che cambiano la vita del campionato. Il Var è l'amico migliore dell'arbitro, non deve per forza chiamare per ribaltare ma gli dà il tempo per vedere".