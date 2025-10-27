"Le sconfitte, si sa, fanno tutte male, però ci sono sconfitte e sconfitte. Un conto è uscire dal campo dopo che hai messo in mostra tutte le tue qualità migliori e l’altra squadra ti è stata comunque superiore, un altro conto è uscire sconfitti dopo una prestazione ricca di pecche, dopo aver offerto soltanto una settimana prima (vedi Roma) una prova da grande squadra, compatta e determinata. Il rigore inesistente assegnato al Napoli non può dare alcun alibi perché una squadra matura come la nostra, non soltanto a livello di età, ma con giocatori esperti di tante gare e tante battaglie non può offrire una prestazione assolutamente scellerata (e non solo) come fatta nel secondo tempo della partita di Napoli. Purtroppo, non è una novità vedere i nostri giocatori lamentarsi un po' in continuazione anche con i compagni (vedi Barella!), senza la necessaria determinazione sottoporta (vedi Lautaro), con una scarsa lucidità di collaborazione in ogni reparto e con l’anagrafica spietata del difensore centrale, come nel secondo tempo. A tutto ciò si è aggiunta, purtroppo, oltre una deprecabile volgarità (vedi Lautaro-Conte), anche una incredibile faciloneria ad abboccare alla trappola della provocazione che ha fatto sì che saltasse un po' in tutta la squadra quella concentrazione che appartiene alle grandi squadre. Come si fa a prendere il secondo gol del Napoli in quel modo e con tutto un tempo da giocare per recuperare il torto subito? Come si fa a prendere il terzo gol da una rimessa laterale? E’ vero, siamo alle prime battute del campionato però dobbiamo riflettere con attenzione sul fatto che abbiamo perso già tre partite su otto, abbiamo incassato ben 11 gol (di cui nove in tre partite e, al momento, siamo la quintultima peggior difesa del campionato!) e che continuiamo, purtroppo, a mostrare lacune che speriamo sempre di riuscire a colmare, senza però ancora riuscirci. Tenuto conto che non vedo una squadra in particolare attrezzata per imporre una fuga, ci sono, a mio parere, almeno cinque squadre che, sulla carta, possono lottare per il campionato e, quindi, sarà complicata anche la lotta per collocarsi tra le prime quattro e si sa quanto sia importante, soprattutto economicamente, raggiungere tale traguardo. Forza, Inter, sempre".
Luigi
"Ormai è talmente evidente che gli arbitri ce l'hanno con l'Inter che per non farci vincere fanno quello che vogliono.... il rigore di oggi concesso al Napoli è totalmente inventato, addirittura viene segnalato dal guardalinee , lo scopo ovviamente è affossare l'Inter in qualsiasi modo,indirizzano le partite come vogliono ,l'importante è andare contro i nerazzurri......l'anno scorso ci hanno tolto uno scudetto al 90esimo concedendo un rigore per fallo di mano di Bissek che saltava con le braccia dietro la schiena, in Europa nessun arbitro fischia questi falli, in Italia invece s'inventano di tutto pur di non farci vincere......bene ha fatto Marotta a farsi sentire, (era ora),resta però l'amarezza di vedere l'andazzo di questo campionato che sta ricalcando quello dell'anno scorso, nessuno interviene, nessuno fa niente , il calcio a mio avviso è corrotto, stiamo vivendo un altra calciopoli e secondo me quest'anno faranno di tutto per far vincere la seconda stella al Milan....è una mia sensazione .....non sono normali queste decisioni che gli arbitri prendono sempre contro l'Inter , c'è tanta malafede, non sono errori, .....mi auguro che le autorità preposte indaghino su tutto questo....saluti".
Francesco
"Buongiorno, al Maradona siamo stati intrappolati dal maestro del populismo calcistico Conte Antonio, con conseguente sconfitta e sberleffi vari, siamo Nell epoca dell'arroganza globale, e tutte le nefandezze che porta, Conte dice che chi vince fa la storia, ma come in tutte le faccende umane conta il COME vinci, se limpidamente e con merito oppure con ombre e macchie, quindi è inutile gonfiare tanto il petto ed ergersi a vate del gioco del calcio, prima di parlare di vittoria, impari a vincere bene come sostiene di fare, e i nostri ragazzi a non farsi intrappolare e pensare a giocare meglio dell'avversario lasciando i RETROBENSIERI ai legittimi propietari".
Gianluca
"Partiamo dalla considerazione che questo sembra essere un campionato di tutti e di nessuno. La sconfitta col Napoli ha dato delle indicazioni. Se l’Inter gioca sotto ritmo di fronte ad una squadra che addirittura gioca con un falso nueve (Neres) ed unico attaccante, di fronte ad una volpe come Conte, vai incontro ad imbucate sanguinose. Questo avveniva anche con Inzaghi. Purtroppo tra i centrali mancano ancora quelli esplosivi nel recupero all’indietro e si è visto ieri pomeriggio. Do delle attenuanti, non il rigorino contro anche se rode per l’ennesima linea giuda arbitrale inosservata, e addirittura si arriva all’assistente che di fatto assegna il rigore comportandosi come una VAR occulta. Tutto ciò, essendo decisione sul campo, inibisce l’intervento VAR per mandare alla OFR l’arbitro. Troppa confusione di ruoli ed è stato applicato un protocollo inesistente. Comunque le palle gol per pareggiare ci sono state, sbagliate. Il nervosismo innescato ha accentuato un atteggiamento iper offensivo senza coperture alle ripartenze Napoli non rendendosi conto che le gambe, e la testa, non giravano. Purtroppo c’è stato un filotto di partite in trasferta, con cadenza compressa, sabato a Roma, martedì col Union St. Gilloise (rientrati il mercoledì più giorno di riposo giovedì), di nuovo sabato a Napoli. Raffrontando la medesima situazione capitata al Liverpool, ieri ha perso fuori casa col Brentford! Venendo alle lacune di squadra, segnalo che Luis Henrique non è una risorsa su cui contare quindi non c’è un sostituto di livello per Dunfries. E poi non si capisce perché con una difesa così alta Sommer non sia a presidiare fuori area la zona di imbucate. Infatti sullo 0-2 Bastoni, l’unico a salvarsi dei centrali) gli ha fatto notare che il suo restare in area ha consentito a McTominey di arrivare su un pallone non velocissimo ed alto proveniente da metà campo laterale. Direi che anche il ruolo di portiere dovrà essere valutato, oggigiorno vanno i portieri alti e strutturati e Sommer non lo è, che avesse avuto paura dello scontro con lo scozzese? Chivu sta cercando una sua strada nel 3-5-2 ereditato da Inzaghi ma manca sempre qualche elemento. Dei nuovi, bene Bonny ed Esposito (a voler vedere, unico che da una variazione tattica), Akanji (benino ma non più esplosivo come una volta), Sucic (buono ma e’ ancora leggerino). Zielinski purtroppo non è altrrnativa né di Çalhanoglu né di Mhkitarian. Si dovrà rimpiangere Aslani? Frattesi non si sa bene il ruolo, almeno nel 3-5-2 ed a questo punto lo proverei anche esterno sinistro, come sostituto di Dunfries. E ieri si è visto che e’ stato una boiata vendere Zalenski alla Dea".
Fredrik
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Visti da Voi
Altre notizie
- 20:50 liveInter U23-Cittadella, 0-0 al 20': crescono gli ospiti dopo un buon avvio della squadra di Vecchi
- 20:41 La Federcalcio russa provoca: "Pronti a prendere il posto dell'Italia per organizzare Euro 2032"
- 20:27 Voce al tifoso - Pareri dopo la sconfitta al Maradona
- 20:12 Vigilia di Inter-Fiorentina: domani Chivu in conferenza stampa, Pioli non parla
- 19:57 Panchina Juve, Buffon 'vota' Spalletti: "L'uomo migliore su piazza per carisma e autorevolezza"
- 19:43 Inter U20, Carbone dopo la vittoria sulla Cremonese: "Orgoglioso dei ragazzi, ora testa bassa"
- 19:29 Tornano i match gratuiti su DAZN: appuntamento il 2 novembre con Milan-Roma
- 19:14 Fine settimana positivo per il settore giovanile dell'Inter: vittorie per tutte le Under maschili
- 19:00 Rivivi la diretta! RESETTARE! Dal NAPOLI alla FIORENTINA, RIPARTIRE subito. Ma CHIVU perde MIKI: infortunio serio
- 18:47 Sky - Mkhitaryan out un mese: torna tra Pisa e Venezia. Inter-Fiorentina, previste novità in ogni reparto
- 18:34 Inter contro la Fiorentina per il rilancio: quota bassa per la vittoria. Si prevede match da Over
- 18:20 videoA Nerazzurri story, le 300 volte di Barella e le 200 volte di Dimarco: l'Inter li celebra sui social
- 18:05 Sky - Thuram vicino al ritorno in gruppo: la possibile data. Per Mkhitaryan rientro a fine novembre
- 17:51 Fontana: "Il Napoli ha meritato di vincere con l'Inter. Limitare tutto al rigore è riduttivo"
- 17:37 Il Comitato Sì Meazza contro il rogito per San Siro. Mandata diffida ai notai: "Tribuna ovest inalienabile"
- 17:22 Rodriguez crede nel Milan e in Allegri: "Possibilità scudetto? Lo spero. Hanno un grande mister"
- 17:08 Napoli-Inter match più visto del weekend. Un milione e mezzo di spettatori su DAZN per la sfida del Maradona
- 16:54 Petrucci: "VAR, sto con Marotta". Poi punge Conte? "Le ripicche, dire io ho fatto questo... Chi tace non sbaglia"
- 16:39 Sorrentino: "Vero, l'Inter cade pesantemente. Ma dopo sette vittorie una serata storta ci sta"
- 16:24 Napoli-Inter, l'ex arbitro Bergonzi definisce "antisportivo" Di Lorenzo. Dura presa di posizione del club e di Giuffredi
- 16:10 Nocerino: "La finale di Coppa Italia persa contro l'Inter tra i miei più grandi rimpianti"
- 15:55 Malagò sul nuovo San Siro: "Il mondo va in quella direzione. Chi è contrario vada a Madrid o negli USA"
- 15:41 Il Kairat Almaty si conferma campione del Kazakistan. Urazbakhtin: "Per noi un evento storico"
- 15:28 Dopo-Tudor alla Juve, Cobolli Gigli dice no a Mancini: "Mai cortese coi bianconeri, io non dimentico"
- 15:14 Atalanta, Juric: "Stiamo ancora pagando l'estate, tra gli infortuni e la vicenda di Lookman"
- 14:59 Trevisani: "Ad ogni episodio negativo l'Inter va in tilt, non capisco il motivo. Concordo con Chivu"
- 14:46 Bookies - Scudetto per due: il Napoli aggancia l'Inter. Caduta libera per la Juventus
- 14:32 Matri: "Molto belle le parole di Chivu. Il suo atteggiamento è da prendere come esempio"
- 14:19 GdS - Mkhitaryan fuori almeno un mese: salterà il derby e la sfida di Champions con l'Atletico Madrid
- 14:03 Allegri: "Ci vuole più serenità con gli arbitri e accettare i loro errori". Poi risponde a Conte
- 13:49 Ranocchia svela: "Il match di boxe Lautaro-Conte ad Appiano? I guantoni li avevo portati io"
- 13:35 Arrecati gli ennesimi torti, trovato l'unico colpevole: di nome, fa sempre DANIELE!
- 13:20 Vieri sicuro: "Inter da Scudetto anche con tre sconfitte in otto gare. Gioca il calcio più bello"
- 13:15 Non solo KDB, si ferma anche Mkhitaryan: risentimento muscolare della coscia sinistra per l'armeno
- 13:10 Niente respiri di sollievo per Conte: il Napoli perde De Bruyne. Lesione di alto grado per il belga
- 13:00 Giudice Sportivo - Un turno di squalifica per Holm. Bottiglie contro i tifosi dell'Inter, multa al Napoli
- 12:50 UFFICIALE - Tudor non è più l'allenatore della Juventus. Contro l'Udinese panchina a Brambilla
- 12:38 Adani: "Contro l'Inter masterclass di Conte. Chivu mi piace, ma i nerazzurri quando sbagliano lo fanno di brutto"
- 12:24 Sky - Derby d'Italia ultima gioia di Tudor. La Juventus lo esonera: si attende solo l'ufficialità
- 12:10 Serie A, designati gli arbitri della 9a giornata: Sozza dirigerà Inter-Fiorentina, Ghersini al VAR
- 12:00 Il "rigore" INVENTATO e l'uscita a VUOTO di CONTE: CHIVU dà una LEZIONE a tutti! PAURA per MIKI...
- 11:58 Ferrara: "Sette gol subiti in due partite? L'Inter non giocherà sempre contro Juve e Napoli"
- 11:44 Del Piero e il dibattito con Bergomi: "L'Inter resta la più forte, non la più brava. Rosa nettamente superiore a tutte"
- 11:30 Cittadella, Falcinelli: "Questa squadra non può stare in C. Con l'Inter possiamo vincere"
- 11:17 Inter-Fiorentina, martedì la conferenza stampa di Cristian Chivu: ufficializzato l'orario
- 11:02 Nuovo stadio, i giorni del rogito. Poi via al progetto finanziario: strategia che si svilupperà in tre step
- 10:48 Caressa: "Rigore di Napoli, perché il VAR non è intervenuto? Ho una mia teoria"
- 10:34 Corsera - Conte "invade", Chivu è già un elemento di rottura
- 10:20 Condò: "Di Lorenzo-Mkhitaryan? Un rigore che non c'è. Il paradosso è che Mariani..."
- 10:06 Il Mattino - Napoli-Inter, De Laurentiis pronto a replicare alle parole di Marotta. Che potrebbe essere sanzionato
- 09:52 TS - Flop Luis Henrique e Diouf: la "legge del fondo" non soddisfa totalmente Chivu
- 09:38 CdS - Mkhitaryan ko: si allunga la lista degli infortunati. Diversi cambi contro la Fiorentina
- 09:24 CdS - Chivu ancora arrabbiato: grave mancanza di lucidità a Napoli. E non è una novità...
- 09:10 GdS - Una buona notizia: Thuram migliora e lavora in campo
- 08:56 GdS - Inter infastidita da Conte: inopportune e gravi le parole su Marotta. Il tecnico del Napoli pensava che Chivu...
- 08:42 GdS - Mkhitaryan, lungo stop: Zielinski e Sucic si scaldano. E pure Diouf...
- 08:28 GdS - Mkhitaryan-Di Lorenzo: l'Aia ferma Mariani e Bindoni. E Marini al Var...
- 08:14 CdS - Scandalo a Napoli, Inter furente: manca pure un giallo a Gilmour. E su Mariani-Bindoni...
- 08:00 DAZN e il pomo della discordia Conte-Lautaro: nasce tutto da un battibecco con... Dumfries
- 07:45 Stasera Inter U23-Cittadella: ecco come vederla gratis in streaming
- 07:30 Fiorentina, Fortini: "Pareggio che ci dà la spinta per l'Inter. Cercheremo di ottenere il massimo"
- 00:00 Una tranquilla spesa al supermercato
- 23:56 Fiorentina, De Gea guarda già avanti: "Appena ne vinciamo una la squadra giocherà con meno pressione"
- 23:50 Bergomi: "Chivu gigante della comunicazione in un mondo di incoerenti". Poi è 'duello' con Del Piero
- 23:43 La Serie A vuole cambiare casa. Il progetto è quello di creare un hub con Serie B e Lega Pro
- 23:29 Iori prepara il Cittadella alla sfida con l’Inter U23: "Approccio e compattezza saranno decisivi"
- 23:14 Il ruggito di Correa: il Tucu trova i suoi primi due gol col Botafogo. Ma non portano la vittoria
- 23:00 Saccani si unisce al coro: "Il rigore per il Napoli è sbagliato. E un'altra cosa non mi è piaciuta"
- 22:45 Juve sempre più in tilt, Tudor sprofonda: basta Basic alla Lazio per infliggere il terzo ko di fila ai bianconeri
- 22:31 Sosa difende il rigore per il Napoli: "Di Lorenzo in area è un attaccante, viene colpito anche se leggermente"