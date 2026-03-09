Massimiliano Allegri commenta a La Nuova Ds il derby vinto contro l'Inter. "Sono tre punti importanti perché le ultime partite avevamo fatto un punto in casa tra Como e Parma. Era un derby, contro la squadra più forte del campionato. Gioiamo della vittoria e da martedì si pensa alla partita dopo. Siamo a marzo e le partite decidono la stagione. Fofana? Ha qualità importanti, è migliorato molto, è in buona condizione. Deve migliorare negli ultimi controlli e il gol, uno come lui deve essere più preciso dentro l'area avversaria. Scudetto? Non si deve dire, l'Inter ha sette punti di vantaggio e sta facendo un campionato straordinario"