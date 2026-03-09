Domani sera, in occasione del prestigioso appuntamento in Champions League contro il Bayern Monaco, l'Atalanta dovrà rinunciare a quattro pedine importanti: Raffaele Palladino, infatti, non avrà a disposizione Ederson, Giacomo Raspadori e Charles De Ketelaere, oltre allo squalificato Giorgio Scalvini. Quest'ultimo, a differenza degli altri tre compagni infortunati, oggi ha lavorato regolarmente con il gruppo nella seduta di rifinitura. Da capire se qualcuno riuscirà a recuperare in tempo per Inter-Atalanta di sabato pomeriggio.