"Dopo il successo di ieri del Milan, la pressione ora passa tutta sull'Inter". Ne è convinto l'ex difensore rossonero Giuseppe Pancaro, che ai microfoni di Tutto Mercato Web aggiunge: "L'Inter rimane favorita per la vittoria dello Scudetto, ma ora passa da un campionato quasi mai messo in discussione, con una situazione mentale di gestione, al fatto di sapere, ora, di non poter più sbagliare".

Cosa si aspetta ora, quindi?

"Bisognerà vedere come l'Inter sarà in grado di gestire questo nuovo aspetto mentale, questa pressione, appunto, che le ha messo il Milan. Anche perché mancano ancora tante partite, ci sono tanti punti in palio. La sensazione è che il Milan in questo momento stia meglio dell'Inter, sia da un punto di vista mentale che fisico. Il Milan poi non ha niente da perdere: per questo la pressione ora è tutta sulle spalle dell'Inter".