Nessuna coreografia dal fronte rossonero questa sera a San Siro. Il derby fra Milan-Inter, come è successo nella gara di andata quando in casa ovviamente c’erano i nerazzurri, non vedrà nessuna gigantesca rappresentazione da parte della Curva Sud. Dalla parte della Curva Nord, invece, come riporta Calcio e Finanza ci sarà una coreografia che rappresenterà l’amore verso la squadra.

Su ogni seggiolino del secondo anello verde, infatti, ci sarà una sciarpa celebrativa per il compleanno dell’Inter, che domani compirà 118 anni dalla sua fondazione nel 1908, da alzare al cielo quando sarà esposto lo striscione principale.