Inter sconfitta 1-0 nel derby di Milano e ora Milan che si porta a -7. Sulla sconfitta pesano una condizione non brillante dell'Inter, fisiologica dopo tante partite, e l'incredibile rigore non assegnato a tempo scaduto per il braccio largo di Ricci. Tra i singoli, male la coppia di attaccanti e Luis Henrique. L'analisi del post partita è affidata come sempre ad Andrea Bosio: a seguire il Podcast del lunedì (clicca qui se segui da app).

Il nostro Podcast è disponibile anche sulle principali piattaforme di distribuzione audio.

Clicca qui per registrarti alla nostra pagina Spreaker e non perderti neanche un episodio.

Seguici su Spotify.

Seguici su Amazon Music.

Seguici su Podcast Addict.

Seguici su Podchaser.

Seguici su iHeartRadio.

Seguici su Deezer.