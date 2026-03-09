Si preannuncia una Serie A aperta in tutti i suoi verdetti fino alla fine, magari coinvolgendo anche il discorso Scudetto dopo la vittoria del Milan sull'Inter capolista. Di questo si rallegra il presidente Ezio Maria Simonelli ai microfoni di GR Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone': "Siamo orgogliosi di poter offrire un campionato avvincente, speriamo fino all'ultima giornata. L'anno scorso tutto venne assegnato all'ultima giornata, quest'anno abbiamo una lotta Champions con tante squadre coinvolte, una lotta salvezza ancora aperta. Il campionato italiano, a differenza di molti altri, si caratterizza come un torneo da guardare fino all'ultimo minuto". 

Sezione: News / Data: Lun 09 marzo 2026 alle 22:07
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
