E' Daniele Doveri l'arbitro designato per Milan-Inter, partita di cartello della 28esima giornata di Serie A. L'arbitro della sezione di Roma 1 ha come collaboratori in campo Giovanni Baccini e Alessio Berti, con Matteo Marchetti nel ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR di Lissone ci saranno Rosario Abisso, assistito da Marco Di Bello. Il metro di Doveri è chiaro sin da subito: non 'cascare' alle provocazioni dei giocatori, lasciar correre tanto e risparmiare i gialli anche in situazioni che potrebbero richiedere una sanzione.

Ma qualche imprecisione è evidente. Soprattutto alla luce di un metodo chiaro che viene applicato a targhe alterne. Il recupero finale di cinque minuti non sembra coerente con le continue perdite di tempo del Milan.

Gli episodi più rilevanti da moviola:

5' Zielinski viene pressato in modo veemente da Rabiot, il Milan recupera il pallone e l'arbitro lascia correre. Ma c'era fallo per i nerazzurri.

10' Pavlovic 'abbraccia' Bonny: il Milan riparte tra le proteste di Chivu che voleva un fischio. E ci poteva stare, considerando il contatto.

17' Doveri fa confusione perché fischia un fallo a Leao dopo un lievissimo contatto con Bastoni. Ma il portoghese si era scontrato con Fofana, perdendo l'equilibrio.

18' Pio Esposito fa un ottimo lavoro di copertura palla, Tomori lo aggancia in scivolata evitando l'appoggio dell'interista.

20' Rischia il giallo Estupinan dopo una scivolata in netto ritardo ai danni di Barella. Doveri richiama verbalmente il terzino rossonero.

31' Qui il giallo lo rischia Zielinski, quando scalcia Rabiot senza la possibilità di prendere il pallone. Ma Doveri opta per non estrarre il cartellino.

38' Saelemaekers incassa il colpo di Barella, Doveri lascia proseguire per il vantaggio e i giocatori si fermano, non riuscendo a capire che il gioco era tutto buono.

40' Netto tocco col braccio di Rabiot non ravvisato dall'arbitro: è un errore grave.

55' Rabiot commette un fallo evidente su Dimarco: pestone netto a fondo campo. Ma Doveri non rischia: altro errore importante.

61' Fischiato un fuorigioco dubbio a Leao, che partiva proprio dalla linea di centrocampo. Occorreva lasciar proseguire l'azione e poi valutare eventualmente al termine della stessa la posizione del portoghese.

65' Il primo giallo della partita è per Bastoni, che scalcia nettamente Rabiot: corretta la sanzione.

68' Ammonizione anche per Dumfries, reo d'aver strattonato Pavlovic da dietro. Anche qui nessun appunto da fare all'arbitro.

69' Sbaglia ancora Doveri quando risparmia un giallo evidente a Tomori: il difensore del Milan ha fermato con una scivolata irregolare Zielinski.

80' Il primo giallo per il Milan è per Rabiot: ammonizione corretta per un fallo su Dumfries.

89' Modric commette fallo su Sucic e manda a quel paese l'arbitro, rischiando tantissimo il rosso. Doveri estrae il giallo.

93' L'Inter segna dopo un corner ma Doveri aveva fischiato in precedenza. Tutto vano per i nerazzurri.

95' Veementi proteste interiste per un tocco di braccio di Ricci, che ha cercato fino alla fine di togliere il braccio dalla traiettoria con un movimento istintivo. Non aumenta il volume del corpo e Doveri dunque giudica 'non punibile il tocco'. Restano molti dubbi, considerando i tanti rigori (anche meno evidenti) per falli di mano assegnati in questa stagione e non solo.