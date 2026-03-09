Sembra intelligenza artificiale, ma non lo è: la foto che ritrae Wanda Nara e Luciano Spalletti sorridenti uno a fianco all'altra non è frutto di IA tantomeno di fantasiosa creatività che prefigura universi paralleli, ma il ritratto di un incontro casuale avvenuto a Milano tra l'ex moglie di Mauro Icardi e l'ex allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti. Niente di assurdo se non fosse che risulta difficile immaginare roseo il rapporto tra i due protagonisti in questione, altrettanto protagonisti nella vicenda che sei anni fa portò alla separazione tra Mauro Icardi e la sua Inter, squadra di cui era capitano.

La cronaca dei fatti è nota a tutti, meno noto invece è il percorso di Spalletti che ha condotto l'allenatore di Certaldo ad un dietrofront clamoroso già messo in evidenza qualche settimana fa con le dichiarazioni al miele rilasciate proprio sull'attaccante argentino, definito a fine gennaio da Spalletti "ragazzo per bene, squisito e goleador fantastico". Un cambiamento di registro che si credeva fosse avvenuto per via dei rumors di mercato che vedevano l'argentino vicino alla Juventus, ma che non si limita a quanto pare a Mauro. "Wanda disse che l'Inter doveva comprare giocatori migliori per far segnare Icardi, fu devastante, una bomba. La mattina dopo vennero diversi calciatori nel mio ufficio. Non potevo far finta di niente, la debolezza del nostro capitano si chiamava Wanda e ci stava mandando a picco, dovevo evitare la guerra in spogliatoio. Dissi a Icardi di scusarsi, di spiegare. Lui si rifiutò, disse solo che parlava il procuratore non la moglie. Non avevo scelta", raccontò Spalletti nella sua autobiografia in merito all'argomento, scritto che fa ora a botte con i sorrisi sciorinati dall'uomo di Certaldo e la show girl argentina che peraltro a corredo di una delle due foto al fianco di Spalletti scrive: "Che piacere rivederti mister".