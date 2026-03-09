Portabandiera della Serie A in Champions League, l'Atalanta domani giocherà il primo round di doppia sfida contro il Bayern Monaco che Raffaele Palladino ha inquadrato così a Sky Sport: "E' motivo di grande orgoglio rappresentare tutta l'Italia in Champions, sentiamo il tifo di tutti. Speriamo porti bene questa spinta da parte di club, allenatori e calciatori. Nei giorni scorsi, ho ricevuto messaggi di incoraggiamento anche da parte di alcuni colleghi ex giocatori, ho sentito energia positiva. Non vogliamo porci limiti, vogliamo giocarcela sapendo che affronteremo una squadra forte. Mi sarebbe piaciuto avere tutti gli effettivi a disposizione, in attacco ci manca qualcosa. Io sono abituato a non lamentarmi, guardo chi c'è e sono sicuro che daranno tutto per la maglia"

A proposito del rendimento differente tra Serie A ed Europa della Dea, Palladino fa una puntualizzazione: "Se abbiamo staccato la spina in campionato? Mi sembra esagerato. Abbiamo fatto un passo falso contro il Sassuolo, con l'Udinese abbiamo fatto una grande rimonta che non sarebbe arrivata, se avessimo staccato la spina. Domani dovremo essere noi stessi, come sempre, sia in Champions che in campionato".