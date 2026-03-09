Valentín Carboni è stato operato con successo al ginocchio destro, dopo la rottura completa del legamento crociato anteriore e la rottura parziale del legamento collaterale laterale accusate nell'allenamento con il Racing Avellaneda del 27 febbraio scorso. Ora, fa sapere l'Academia, il classe 2005 di proprietà dell'Inter è tornato a casa e inizierà la riabilitazione nei prossimi giorni. "Forza, Valen!", il messaggio di incoraggiamento che il club argentino ha voluto mandare al ragazzo.