Adrien Rabiot chiude il ciclo di interventi nella sala conferenze di San Siro dopo Milan-Inter 1-0: "Oggi è una bella vittoria, siamo soddisfatti. Non è mai semplice vincere un derby. L'obiettivo è la Champions. Era importante vincere stasera, dobbiamo continuare così non perdendo punti con le squadre più piccole. Sul discorso scudetto siamo a -7, sono tanti punti. Vediamo se riusciamo a tenere il ritmo".

Con la Lazio non ci sarai per squalifica.

"Mi servirà per riposare e tornerò per Torino. Ho una grande fiducia nei miei compagni. Non c'è problema, mi prendo il tempo di recuperare. Spero che vinceremo a Roma. Oggi è una squalifica diversa (rispetto a quella di Como, ndr), ero diffidato, è difficile fare tante partite senza prendere un giallo".