Nei giudizi post-derby c'è anche l'opinione di Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, adesso commentatore tecnico sulle frequenze di DAZN. La domanda è se l'Inter inizia a sentire ora il fiato sul collo: “Non sottovalutiamo l’aspetto psicologico. Gli ultimi due campionati in volata l’Inter li ha persi in volata contro Napoli e Milan. Dal punto di vista psicologico il fiato sul collo cominciano a sentirlo”, ha detto Ambrosini.