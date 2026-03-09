Chi lo vince il campionato? A rispondere è l'attaccante del ParmaMateo Pellegrino, ospite all'evento 'Torneo Amici dei Bambini', intervistato dai giornalisti presenti tra cui l'inviato di FcInterNews.it: "Non lo so, è ancora lunga. Mancano tante partite. L'Inter ha un bel vantaggio, ma nel calcio non si sa mai fino alla fine". 

Sezione: News / Data: Lun 09 marzo 2026 alle 19:20
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture