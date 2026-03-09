"Centodiciotto anni di storia, farne parte è qualcosa di unico. Non sono le tue vittoria, ma la tua maniera di essere che mi rende orgoglioso", dice Javier Zanetti nel video di celebrazione della sua Inter, alla quale l'ex capitano augura insieme a tanti altri ex compagni o leggende nerazzurre in generale buon compleanno alla loro Beneamata. "Non sai quanto ti amo, Inter, auguri", continua Marco Materazzi prima di Adriano che si congratula con la squadra "del suo cuore" e di Frey che, da buon amante del vino, firma un augurio a sfondo vinicolo: come il vino la sua Inter "più invecchia più è bella". Non solo Zanetti, Materazzi, Adriano e Frey però perché il video pubblicato sui social dal club nerazzurro è un vero e proprio collage di vecchie glorie e cuori nerazzurri.