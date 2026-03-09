Il Club Brugge si è fatto bloccare sul 2-2 dall'Anderlecht, un pareggio che non è andato giù ad Aleksandar Stankovic. Che nel dopo gara, intervistato dai canali ufficiali del club nerazzurro, commenta con toni amari il risultato del Jan Breydel: "È stata una partita difficile per noi. Fin dall'inizio siamo riusciti a mettere sotto pressione l'Anderlecht, creando diverse occasioni, ma siamo comunque andati in svantaggio due volte. L'Anderlecht ha segnato lo stesso numero di gol sfruttando due occasioni, e ovviamente non ce lo aspettavamo".

Dopodiché, Stankovic ha espresso una lamentela in merito alle avversarie che il Brugge si ritrova ad affrontare: "In realtà nel campionato belga è sempre la stessa cosa: ogni squadra ci aspetta con una doppia cintura di difensori e poi cerca di sfondare in contropiede, cosa che è valsa all'Anderlecht due gol. Nonostante due rimonte, non siamo ancora soddisfatti del 2-2, perché un pareggio non basta, soprattutto considerando come si è svolta la partita. Non possiamo davvero rimproverarci nulla, visto che abbiamo lavorato duramente per vincere questa partita di alto livello, ma oggi le cose non sono andate come volevamo".