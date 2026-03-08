Non c'è solo il fascino intrinseco e il valore per la corsa al titolo. Il derby tra Milan e Inter ha anche forti ripercussioni per quello che è l'aspetto economico delle due società. Il portale Calcio e Finanza offre una veloce panoramica dell'indotto derivante dalla stracittadina nel corso della storia recente: gli ultimi 30 derby di Milano disputati in tutte le competizioni (ventitre di campionato, due di Champions League e cinque di Coppa Italia) hanno generato incassi per oltre 155 milioni di euro complessivi, con una media che supera i 5,1 milioni per singola partita. E uno stadio tendenzialmente sempre pieno, vista la media di 72.567 spettatori a gara. I cinque maggiori di incassi di sempre nel derby infatti sono arrivati dal 2022 in poi, complice soprattutto la doppia stracittadina in semifinale di Champions League nel 2022/23. In particolare infatti le due sfide europee hanno registrato incassi di 12,5 milioni di euro per la gara in casa dell’Inter e 10,4 milioni di euro per quella in casa del Milan, superando ogni altra partita di campionato.

Guardando ai soli derby disputati in campionato dal 2011/12, l’Inter ha incassato più del Milan dal botteghino: 58,4 milioni di incassi dal derby per i nerazzurri e 57 milioni di incassi dal derby per i rossoneri, per un totale di 115,4 milioni dalla biglietteria e dalla quota abbonamenti per le stracittadine giocate in Serie A. In media, quindi, si tratta di un incasso da 4,44 milioni di euro per l’Inter e 4,49 milioni per il Milan, con una media complessiva di 4,38 milioni a derby in campionato. Parliamo di una somma pari a poco più dell’1% sia per l’Inter che per il Milan, rispettivamente dell'1,33% e dell'1,29% del fatturato annuo. Rimanendo ai soli ricavi da stadio, però, la percentuale di impatto si fa decisamente più alta: il derby vale infatti il 10,7% dei ricavi da stadio annui per l’Inter e circa il 10,3% dei ricavi da stadio annui per il Milan.