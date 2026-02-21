Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria dell'Inter per 2-0 contro il Lecce.

"Sofferenza per modo di dire, solo sul risultato. Il Lecce era ben messo in campo e ha ostacolato l'Inter nel miglior modo possibile. L'Inter però ha meritato la vittoria, anche se il primo gol è arrivato al 75esimo. Chivu ha azzeccato tutti i cambi, Thuram ha mostrato qualche segno di ripresa ma non è quello che conosciamo. Bastoni grandissimo campione, ha giocato una partita grandissima. Una grande Inter, una delle migliori partite contestualizzandola per come ci è arrivata", aggiunge.