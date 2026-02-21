Con l'amaro ancora in bocca per il ko in terra norvegese, l'Inter torna a focalizzarsi sul campionato. Davanti ai nerazzurri c'è il Lecce, lanciatissimo dopo i due successi di fila che ne certificano il buonissimo stato di forma. Ma Chivu e i suoi sanno bene quanto pesi il match di oggi al Via del Mare: il pari del Milan con il Como ha ulteriormente dilatato il gap in classifica e l'intenzione di Thuram e compagni è quello di dare un'altra mazzata alle ambizioni dei rivali.

QUI LECCE – La squadra di Di Francesco ha dato una bella sistemata alla classifica con i 6 punti tra Udinese e Cagliari e adesso prova a non dilapidare quanto fatto. A parte i lungodegenti Berisha e Camarda, tutti a disposizione e imbarazzo della scelta per l'undici di partenza. I dubbi riguardano specialmente l'attacco, dove Pierotti e Banda sono in vantaggio su N'Dri e Sottil. Cheddira dal 1' poiché Stulic è stato recuperao solo in extremis.

QUI INTER – Chivu continua a perdere i pezzi. Dumfries non è ancora pronto, Barella e Calhanoglu sono squalificati e in Champions è arrivata la tegola dell'infortunio di Lautaro. Il tecnico romeno si consola con i recuperi di Frattesi e, soprattutto, Zielinski: fondamentale il polacco, unico regista sopravvissuto all'ecatombe e pure lui uscito ammaccato dalla trasferta norvegese. Rispetto a mercoledì, riecco dal 1' Bisseck, Dimarco, Luis Henrique e Thuram. Bonny insidia Esposito, Akanji in ballottaggio con De Vrij. Da capire anche se Bastoni sarà confermato titolare o se Chivu opterà per Carlos Augusto. Mkhitaryan, Diouf o Sucic per completare la mediana.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira.

Panchina: Früchtl, Samooja, Jean, Siebert, Ndaba, Perez, Fofana, Helgason, Marchwinski, Ngom, Sala, N’Dri, Sottil, Stulic.

Allenatore: Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Berisha, Camarda.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Bastoni, Darmian, Cocchi, Kaczmarski, Mkhitaryan, Diouf, Topalovic. Bonny.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: Barella (1), Calhanoglu (1).

Indisponibili: Dumfries, Lautaro, Calhanoglu.

ARBITRO: Manganiello.

Assistenti: M. Rossi e Dei Giudici.

Quarto ufficiale: Dionisi.

Var: Paterna.

Avar: Aureliano.

