A poche minuti da Lecce-Inter, Eusebio Di Francesco ha offerto le sue sensazioni a DAZN: "Lavoriamo per dare continuità, stasera per noi è un'opportunità - le parole del tecnico dei salentini -. Sappiamo che di fronte a noi c'è la prima della classe, quella più forte e quella che ha dimostrato di avere più qualità sotto tutti i punti di vista. Noi dobbiamo mettere in campo orgoglio, amore e passione, l'atmosfera che c'è allo stadio può trascinarsi a fare una grande partita".

Servirà anche coraggio come a Cagliari.

"Sicuramente sì perché diventa difficile contro l'Inter se ti metti dietro solo a prenderle. Il coraggio deve essere alla base della mia squadra, questa è una mentalità su cui stiamo lavorando tanto. Sarà fondamentale impattare bene, sarà fondamentale reggere i primi 60 minuti".

Coulibaly sottovalutato.

"Io non lo sottovaluto, con me infatti ha giocato praticamente sempre titolare. Ha grande continuità, è anche capace di accompagnare in fase offensiva. Comincia a vedere anche la porta rispetto agli anni passati. Ha più capacità di inserimento tra i due mediani che abbiamo, abbiamo bisogno di queste caratteristiche".