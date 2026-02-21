L'Inter U23 esce sconfitta sul campo del Renate: i padroni di casa hanno la meglio per 2-1. Dopo un avvio complicato, con il gol di Bonetti al 14', i nerazzurri di Vecchi sono entrati in partita piano piano, prendendo il controllo delle operazioni dalla mezz'ora in avanti. In avvio di ripresa, al 55', il primo gol tra i professionisti di Berenbruch per il pareggio. Poi, quando l'inerzia sembrava pendere dalla parte dell'Inter, il coast to coast di Ekuban ha riportato avanti il Renate: grandissimo gol per il fratello del giocatore del Genoa. Nel finale l'Inter non ha avuto la forza di creare granché, con la classifica che ora vede la seconda squadra nerazzurra ottava, lontana 5 punti proprio dal Renate. Domani occhio alla Pro Vercelli, che con i tre punti supererebbe l'Inter U23.

IL TABELLINO

RENATE-INTER U23 2-1

Marcatore: Bonetti (14'), Berenbruch (55'), Ekuban (75')

RENATE (3-5-2): Nobile; Riviera, Auriletto, De Zen; Vesentini, Bonetti (dal 79' Esposito), Vassallo (dal 66' Giraldo), Calì, Delcarro; Ekuban (dal 79' Anelli), Karlsson (dal 66' Fall)

A disposizione: Bartoccioni, Gardoni, Rossi, Muhameti, Ori, De Leo

Allenatore: Luciano Foschi (squalificato, al suo posto GIoacchino Adamo)

Ammoniti: Calì (48'), Auriletto (71'), Vesentini (94')

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Prestia, Stante (dal 79' Cinquegrano); David (dal 72' Amerighi), Bovo, Zanchetta (dal 79' Zouin), Berenbruch, Kamaté; La Gumina (dal 72' Agbonifo), Iddrissou (dal 60' Lavelli)

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Venturini, Mosconi, Cerpelletti

Allenatore: Stefano Vecchi

Ammonito: Iddrissou (46')

Arbitro: D.Galiffi (sezione di Alghero)

Assistenti: Mambelli-Spizuoco

Quarto ufficiale: Gauzolino

Operatore FVS: Schirinzi

RIVIVI IL LIVE

19.26 - Finisce qui: Renate batte Inter U23 2-1.

90'+4 - Ammonito Vesentini per proteste.

90'+1 - Amerighi di testa: buona scelta di tempo, blocca Nobile.

90' - Quattro di recupero.

88' - Zuccata di Delcarro, tutto solo in area su corner: palla alta. Renate più volte vicino al 3-1.

87' - Calligaris miracoloso! Grandissima parata su Calì, bravo in acrobazia dopo il colpo di testa di Fall.

82' - Grande occasione per Delcarro. Azione che però partiva in offside, tutto fermo. Comunque aveva parato Calligaris.

79' - Doppio cambio per il Renate. Esce Ekuban, entra Esposito. Fuori anche Bonetti, dentro Anelli. Doppia sostituzione anche per Vecchi: esce Stante per Cinquegrano e Zanchetta per Zouin.

IL GOL - Palla persa con grande ingenuità da Agbonifo sulla trequarti avversaria, troppo leggero in una posizione in cui non te lo puoi permettere. Bonetti serve Ekuban che poi fa sessanta metri palla al piede, con Alexiou che non riesce a spendere il fallo. Gran tiro da fuori e Calligaris battuto, ancora avanti la squadra di Foschi.

75' - Gol del Renate, 2-1! Coast to coast vincente di Ekuban.

73' - Subito Agbonifo! Dribbling e cross: bella palla, ma nessuno dei compagni si presenta all'appuntamento con la sfera.

72' - Due cambi per Vecchi. Esce David, entra Amerighi. Esce La Gumina, entra Agbonifo.

71' - Ammonito Auriletto per aver allontanato un pallone sul cinesino.

69' - Chance per il Renate. Giraldo scarica per Bonetti: il suo tiro dal limite dell'area termina alto.

66' - Doppio cambio Renate: dentro Giraldo e Fall per Vassallo e Karlsson.

64' - Berenbruch prova a mettersi in proprio: tiro da fuori che prende una buona velocità. Nobile blocca con qualche indecisione.

60' - Lavelli entra al posto di Iddrissou: non cambia nulla tatticamente.

IL GOL - Cross di Stante, la palla passa e Iddrissou prova a insaccare da distanza ravvicinata: prodigioso Nobile. La palla torna in mezzo all'area e Berebruch calcia di forza in corsa: ancora Nobile. Il terzo tiro è quello buono, con la palla che trafigge il portiere avversario e finisce in porta.

55' - GOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! Berenbruch la mette dentro, 1-1!

48' - Ammonito Calì per entrata dura su La Gumina. Giallo che sa un po' di compensazione, visto che l'autore del tackle aveva affondato sì l'intervento, ma prendendo il pallone.

46' - Che occasione per l'Inter! Ottima uscita in campo aperto, che porta Bovo e Iddrissou in due contro uno. Bovo serve l'attaccante nerazzurro che viene anticipato da Riviera, autore di un ottimo intervento. Sullo slancio arriva il fallo di Iddrissou, con Riviera che finisce, in caduta, addosso a Nobile. Ammonito Iddrissou, forse un po' eccessiva la sanzione.

18.36 - Via alla ripresa!

18.34 - Rientrano sul terreno di gioco le due squadre, tra poco si riparte.

L'Inter U23 inizia a marce basse, poi ingrana con il passare dei minuti. Al 14' però il Renate ha sbloccato la gara con Bonetti, ben servito da Karlsson. La squadra di Vecchi non ha reagito immediatamente ma, con il passare dei minuti, si è resa sempre più pericolosa. Particolarmente incisive le palle inattive, che potrebbero essere un fattore anche nella ripresa. Negli ultimi minuti del primo tempo comunque l'Inter U23 ha giocato decisamente meglio dei padroni di casa.

18.20 - Fischia due volte il direttore di gara. Intervallo a Meda.

45' - Due di recupero.

44' - La Gumina pericoloso con il tiro su sviluppo da corner. Azione convulsa e la palla arriva al capocannoniere nerazzurro, che ci prova: Nobile respinge sui piedi di Kamaté, colpito dal pallone. Nulla di fatto per l'Inter U23, che sta crescendo già da qualche minuto.

42' - Ammonito Vecchi per proteste.

40' - L'Inter questa volta spinge a sinistra. Cross per La Iddrissou, anticipa Auriletto che però non allontana definitivamente. Sulla respinta Berenbruch calcia al volo: blocca Nobile.

36' - Stante si lancia in attacco e mette una bella palla per La Gumina dalla destra. Girata stilisticamente molto bella per l'attaccante siciliano, ma il pallone non prende velocità: Nobile blocca di nuovo.

35' - Occasione Inter! Bel corner battuto con uno schema che porta al tiro Berenbruch da fuori. Prestia sporca la sua conclusione e costringe Nobile a una grande parata da distanza ravvicinata. Sulla respinta Prestia ci prova di testa: questa volta l'estremo difensore blocca a terra il suo tentativo.

24' - Prima reazione dell'Inter. Calcio piazzato ben battuto da David, Prestia spizza ma la sua conclusione non trova la porta.

IL GOL - Karlsson vince un duello con Zanchetta e si invola sulla destra. Arrivato sul fondo l'attaccante mette un bel pallone a rimorchio, rasoterra, che taglia fuori la difesa dell'Inter U23. Arriva Bonetti, che tutto solo mette in rete.

14' - Gol del Renate, ha segnato Bonetti. 1-0 per la squadra di casa.

13' - Avvio a ritmi bassi, anche se sono i padroni di casa a fare la partita. Inter che fatica a sviluppare la manovra, complice un terreno di gioco piuttosto irregolare.

2' - Primo squillo del Renate, porta la firma di Karlsson. Sulla palla a rimorchio di Delcarro l'attaccante di casa prova il piattone, Calligaris blocca sicuro.

17.32 - Fischia Galiffi! E' iniziata la sfida tra Renate e Inter U23.

17.28 - Squadre in campo al "Città di Meda". Padroni di casa in nerazzurro, Inter U23 in bianco.

L'Inter U23 prosegue il suo cammino a pochi chilometri da casa, a Meda. I nerazzurri fanno visita a una squadra che condivide colori sociali e zona di classifica: il Renate. La squadra di casa ha 42 punti, i ragazzi di Vecchi 40 quando siamo alla ventottesima giornata. Fondamentale quindi tornare alla vittoria dopo quattro partite per superare gli avversari odierni e continuare la corsa verso i playoff. Gara in programma alle 17.30, ecco le scelte dei due allenatori.