Passata la bufera per quanto accaduto in Inter-Juventus, Alessandro Bastoni ha potuto tornare a fare quello che preferisce: parlare sul campo. Certo, a Bodo poteva andare meglio ma l'importante è essersi messo alle spalle, con tanto di scuse pubbliche che altri colleghi, in situazioni analoghe, neanche si sono sognati di porre. La società di Viale della Liberazione, pur ammettendo l'errore del ragazzo, gli è sempre stata vicina a conferma di quanto sia importante per i colori nerazzurri e della stima nei suoi confronti. Una stima che si concretizzerà nei prossimi mesi, quando tra aprile e maggio, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, è in programma l'inizio delle discussioni per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2028.

Non c'è fretta in tal senso, Bastoni non prende in considerazione l'idea di lasciare l'Inter, già respinta quando un paio di anni fa il Tottenham stava facendo sul serio per lui. Il club stesso lo considera un pilastro e non si siederebbe al tavolo delle trattative neanche a fronte di offerte da 70-80 milioni di euro, che potrebbero comunque arrivare soprattutto dalla Premier League, dove il classe '99 viene apprezzato e non poco. In passato oltre al Tottenham anche Liverpool e Manchester United hanno fatto dei sondaggi senza mai andare oltre. I rumors ipotizzano anche un interesse del Barcellona, ma i catalani ad oggi non avrebbero la forza economica per stuzzicare i nerazzurri.

Per questa ragione in Viale della Liberazione c'è la volontà di spingere la scadenza del legame con Bastoni, considerato uno dei vice capitani della squadra al pari dei vari Nicolò Barella e Federico Dimarco, almeno fino al 2030, con il benestare del diretto interessato che non ha mai nascosto la voglia di tenersi ancora a lungo questi colori addosso.