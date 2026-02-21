Dopo la trasferta artica, l’Inter dovrà fare a meno di Lautaro: gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra che dovrebbe tenere il capitano fuori per circa un mese a partire dalla sfida di oggi col Lecce. Ma nono solo, perché martedì ci sarà il ritorno del play-off di Champions con il Bodo, poi l'andata della semifinale di Coppa Italia con il Como e almeno altre due gare di campionato alle quali il capitano non potrà prendere parte. L'argentino dovrebbe rientrare nella seconda metà di marzo, contro Atalanta o Fiorentina, prima della sosta per le nazionali secondo la previsione della Repubblica. Il che equivale, ma questo è acclarato, non averlo al derby.

È questa, la peggior notizia del ritorno dalla Norvegia per Chivu che in Salento oggi potrebbe far rifiatare Akanji. Al suo posto si prepara De Vrij, Zielinski, che è uscito dal sintetico campo del Bodo dolorante, ci sarà. E dovrà sopperire ancora all'assenza di Barella e Calhanoglu a centrocampo. Per il resto, la scossa dovrà darla Thuram: Marcus come lo scorso anno sembra essere caduto nel periodo di intorpidimento e se lo scorso anno si è sbloccato a marzo col Feyenoord, quest'anno è chiamato a farlo prima. Il francese è chiamato a cambiare subito marcia già da oggi per mantenere il gap col Milan, avversario contro il quale il Tikus dovrà dirigere l'orchestra.