"I nerazzurri devono tornare a trovare il loro gioco con una regia sapiente e Dimarco a sinistra: così ritrova anche il gioco e la pericolosità. Non avendo Lautaro, deve giocare di più sulle fasce, è fondamentale", così Fabio Capello, nella sua chiacchierata alla Gazzetta dello Sport per esprimere il suo ottimismo sul prosieguo europeo delle italiane, ha parlato dell'Inter dopo la debacle di Bodo.

Che prestazione si aspetta dai norvegesi a San Siro?

"È una squadra che gioca molto corta e pressa molto quando ricevi palla: l’Inter deve essere molto brava ad aprire il gioco, soprattutto perché loro sui cross vanno in difficoltà".

Quale coppia d’attacco suggerirebbe a Cristian Chivu?

"Ha tre punte e sono tutte brave, quindi dipende dalla stanchezza, dalla fisicità e dalla voglia che c’è in ognuno di questi calciatori. Sia Esposito che Thuram possono fare male sui palloni alti".