Una delle armi in più del Lecce è Omri Gandelman, fantasista israeliano sbarcato in Salento nel mercato di gennaio e questa sera avversario dell'Inter in campionato. Tuttosport si concentra oggi sul nuovo punto di forza dei giallorossi, cresciuto osservando di Ricky Kakà.

"Progressioni palla al piede e gol spettacolari che incantano il piccolo Gandelman, da allora deciso a cercare di emulare le gesta del campione sudamericano. Motivo per cui, appena ha ricevuto la chiamata dall’Italia di Pantaleo Corvino qualche settimana fa, accetta al volo la proposta del Lecce per mettersi in gioco nel campionato che rese grande il suo idolo: la Serie A, appunto", scrive il giornale torinese. L'Inter oggi al Via del Mare dovrà osservarlo con attenzione, anche per il buon momento di forma testimoniato dai due gol segnati contro Udinese e Cagliari.