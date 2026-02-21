Stefano Borghi, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato della situazione relativa alla lotta scudetto: "Dopo il pareggio di mercoledi il Milan è scivolato a -7 dall'Inter. Questo margine permette all'Inter di avere una situazione più comoda, meno pressante, mentre per il Milan non è una dichiarazione di fine del sogno perchè ripeto, anche con il fatto di poter lavorare nella settimana".