La storia dice che l'Inter è stata capace di ribaltare una situazione nella quale si trovava in svantaggio di due gol dopo il match d'andata. E' quanto ha ricordato su X Aldo Serena, che ha rispolverato due sfide ribaltate al ritorno dai nerazzurri quando lui era il centravanti della squadra: "Rimontare due goal? L’Inter lo ha fatto - si legge -. Strategia pre gara col Groningen: sfruttare al massimo i calci piazzati e la nostra superiorità aerea, con aggressione totale su tutte le zone del campo. Aston Villa: prudenza, equilibrio,idea di un goal per tempo per poi andare ai supplementari".

Insomma, visti i precedenti evocati dall'ex bomber, la squadra di Cristian Chivu può sperare nella qualificazione contro il Bodo/Glimt nonostante il 3-1 di mercoledì scorso.