Henrikh Mkhitaryan commenta a caldo Lecce-Inter 0-2 ai microfoni di DAZN: "Mio gol previsto da Chivu, Kolarov e Cecchi? Nessuno mi ha detto niente, normalmente quella è palla per Bastoni ma non aveva più forza di entrare in area e sono andato io. Poi ho segnato, come sempre (ride, ndr)", le parole dell'armeno. 

Ennesimo premio di MVP per Dimarco.
"Deve comprare una nuova casa per metterli via tutti". 

I fischi a Bastoni?
"Dobbiamo essere sempre insieme, dobbiamo sostenerci nel bene e nel male come una famiglia. Ciò che è successo è successo, andiamo avanti". 

Sezione: News / Data: Sab 21 febbraio 2026 alle 20:31
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print