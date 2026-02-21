Henrikh Mkhitaryan commenta a caldo Lecce-Inter 0-2 ai microfoni di DAZN: "Mio gol previsto da Chivu, Kolarov e Cecchi? Nessuno mi ha detto niente, normalmente quella è palla per Bastoni ma non aveva più forza di entrare in area e sono andato io. Poi ho segnato, come sempre (ride, ndr)", le parole dell'armeno.

Ennesimo premio di MVP per Dimarco.

"Deve comprare una nuova casa per metterli via tutti".

I fischi a Bastoni?

"Dobbiamo essere sempre insieme, dobbiamo sostenerci nel bene e nel male come una famiglia. Ciò che è successo è successo, andiamo avanti".