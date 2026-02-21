"Io sono sempre pronto, sono partito dalla panchina, sono entrato e ho trovato il secondo gol", ha detto con soddisfazione a Inter TV Manuel Akanji, autore del secondo gol della vittoria contro il Lecce.

Sono nove partite in trasferta che vincete e nelle ultime sei non avete subito gol penso che questo sia un dato. Che fa parecchia soddisfazione, soprattutto ai difensori.

"È sempre importante fare clean sheet, ed è anche un buon record quello che abbiamo raggiunto. Ovviamente volevamo portare a casa i tre punti, era quello l’importante. Ma sì, ci rende molto felice averlo fatto con un clean sheet".

Adesso c'è la Champions League, martedì che partita dovrà fare l’Inter?

"Fare sicuramente una partita migliore di quella dell’andata, a casa nostra. Non abbiamo fatto abbastanza considerato che abbiamo preso tre gol, quindi dobbiamo limitare gli errori ed essere efficienti sia in fase offensiva che difensiva".