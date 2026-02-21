"E' stata una partita difficile, lo sapevamo. Dobbiamo migliorare, già dal Como proveremo a farlo". Così Tiago Gabriel, a DAZN, dopo Lecce-Inter 0-2.

Come è stato il passaggio dal calcio portoghese a quello italiano?

"E' stato un grande passo per me venire qui, la Serie A è totalmente differente dal campionato portoghese perché è molto più tattica. Per un giovane difensore come me non c'è un posto migliore rispetto all'Italia per sviluppare il suo gioco".